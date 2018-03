Sellia Marina – “Stiamo bene naturalmente” è l’iniziativa promossa da Amiot

Condividi

“Stiamo bene… naturalmente!” è l’iniziativa promossa da A.m.i.o.tAssociazione Medica Italiana di Omotossicologia, su tutto il territorio nazionale nell’ambito della Giornata Internazionale della Medicina Omeopatica.

Il 10 aprile gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati offriranno al pubblicoconsulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita.

In questo modo A.m.i.o.t. mette a disposizione una rete di professionisti associati disponibili non solo a effettuare un consulto gratuito per un controllo medico, ma anche ad approfondire le conoscenze sulle terapie dei bassi dosaggi, allineate alle più moderne ed efficaci metodologie cliniche.

La referente per Sellia Marina è la dottoressa Luisa Pedrelli.