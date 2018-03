Rossano (Cs) – Al Circolo Culturale va in scena l’archivio della famiglia Mannarino

Una nuova opera dello storico Mario Massoni, un nuovo pezzo di storia rossanese che viene così alla luce pronto per essere restituito alla città e ai suoi abitanti. “Rossano: mulini, diplomi della Regina, chiese scomparse, famiglie illustri” è il titolo dell’ultimo libro nato dal lavoro dell’ex docente di storia e filosofia del Liceo S. Nilo e dai suoi quarant’anni dedicati alla ricerca storica cittadina. Edito a spese dell’autore da Copycenter, il volume è un regesto dell’archivio Mannarino, antica famiglia nobile protagonista attiva della vita economica e sociale rossanese dei secoli scorsi.

I documenti e le fotografie aggiungono una nuova narrazione alla storia cittadina e forniscono importanti nozioni geografiche e socio economiche sull’antico sistema dei mulini sui fiumi Celadi e Colognati, sul loro funzionamento, sulle realtà sociali di chi li possedeva e di chi ci lavorava. Giovedi 22 marzo dalle ore 18.30 in poi nei locali del Circolo di Piazza Steri il volume verrà presentato durante un incontro pubblico moderato da Elisabetta Salatino, Musicologa e membro del Circolo, durante il quale, dopo i saluti da parte del socio Antonio Bonaccorsi, prenderanno la parola Mario Pagano, Soprintendente Archeologico per la Calabria, l’autore Mario Massoni, Tonino Caracciolo, Geologo, Aldo Zagarese, Vicesindaco della Città di Rossano.