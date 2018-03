Rosarno (RC) – Ritorna la rassegna teatrale Sabato a Teatro

Condividi

Ritorna dopo una settimana pausa, la rassegna teatrale Sabato a Teatro, organizzata dal Laboratorio Teatrale Rosarno 1976.

Non si poteva ripartire in modo migliore visto che la compagnia ospite “Il Sorriso” di Isola Capo Rizzuto ha fatto ridere il pubblico di Rosarno per quasi due ore ininterrottamente con la commedia “ Tra Moglie e Marito” , liberamente ispirata da “ O Scarfalietto di E. Scarpetta.

Nel testo vengono raccontate le vicende di un marito e una moglie litigiosi, un servo geloso attacca brighe, due avvocati bizzari e un contorno di personaggi coloriti e pittoreschi.

In scena, in un ritmo serrato di battute e tanta comicità, erano presenti gli attori storici del gruppo e qualche nuovo elemento perfettamente integrato.

Tutti questi ingredienti, ottimamente coordinati dalla regia di Franco Sacco, hanno dato come risultato una serata di grande divertimento.

La prossima serata in programma è per giorno 7 Aprile, con la compagnia Teatro Stabile Nisseno – Caltanissetta , da oltre 10 anni presente nel cartellone della rassegna Sabato a Teatro, che poterà in scena la nuova commedia “Un Ladro per Amico”.