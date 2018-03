Romeo (CasaPound): “Ottimo risultato in tutta la regione”

Condividi

“Abbiamo ottenuto un risultato importante, ringrazio tutti i nostri sostenitori ed i nostri elettori che hanno espresso un voto che ci aprirà le porte verso nuove sfide in ogni territorio della nostra amata terra e una menzione va senza dubbio ai nostri militanti che sono riusciti a portare il simbolo di CasaPound in tutti i collegi della regione impegnandosi poi in una campagna elettorale che ha di fatto riportato la vera politica in ogni territorio da noi visitato in questi mesi” queste le parole di Federico Romeo responsabile regionale del movimento della tartaruga frecciata sulle recenti elezioni politiche.

“Abbiamo ottenuto più di quanto ci aspettavamo – continua – raccogliendo ampi consensi dappertutto con punte soprattutto a Torano Castello (4,05%) e Falerna (3,88%) risultando così quinto partito e superando per punti percentuali FDI. Ancora Gioia Tauro (3,32%), Nicotera (2,35%), Lamezia Terme (2,04%), Reggio Calabria (1,34%).”

“Quello che è emerso da queste elezioni – conclude – è che sempre più gente ha voglia di CasaPound e il nostro obiettivo sarà quello di radicarci sul territorio regionale portando avanti l’impegno nel continuare la nostra marcia lenta ma inesorabile verso la vittoria”