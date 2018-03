Rogliano (Cs) – Ospedale Santa Barbara: la resa dei conti

Condividi

“La notizia che dà per imminente il trasferimento del reparto di Terapia del Dolore dall’Ospedale Santa Barbara di Rogliano alla nuova struttura del Mariano Santo di Cosenza è ormai di dominio pubblico.

L’ennesima brutta notizia per il nostro Ospedale, ormai avviato verso un inesorabile declino” – scrive in una nota stampa Un’altra Rogliano.

“A dire il vero la notizia non ci sorprende poi così tanto, sapevamo che prima o poi il trasferimento sarebbe avvenuto, in quanto molti reparti erano stati ubicati solo TEMPORANEAMENTE al S. Barbara, in attesa che la ristrutturazione del Mariano Santo fosse ultimata!

Rispetto a questa vicenda abbiamo sempre espresso le nostre perplessità, i nostri dubbi, nonostante, esponenti delle precedenti amministrazioni locali, parlamentari e persino il presidente della Regione Oliverio in più occasioni e incontri di natura elettorale e propagandistica, abbiano parlato di potenziamenti di reparti e tanto altro, che avrebbero reso il Santa Barbara sicuramente diverso da quello che appare oggi!

Nel mese di Agosto 2017 abbiamo chiesto chiarezza in merito alla tanto annunciata riapertura del PPI mentre a dicembre 2017 abbiamo chiesto uno sforzo condiviso per il nostro Ospedale.

Ad oggi purtroppo, e siamo a marzo del 2018, le risposte che avremmo voluto ascoltare, gli interventi che avremmo voluto vedere realizzati non sono stati quelli sperati. Coloro che si erano impegnati a rilanciare e riqualificare il Santa Barbara di fatto non hanno realizzato nulla di che. Solo tante promesse e parole al vento. Chiediamo con forza e decisione che i nostri rappresentanti politici locali e regionali diano delle risposte concrete ai cittadini, roglianesi e non.

Quale sarà il destino riservato al Santa Barbara?

In questo particolare momento storico e politico, dove la corsa alle elezioni ha già decretato i vincitori e i vinti, gli eletti e gli esclusi, chi è in grado di dare delle risposte e delle soluzioni lo faccia, senza illudersi ed illudere i cittadini.

I roglianesi non possono e non devono rimanere indifferenti rispetto a questa vicenda, auspichiamo ad un incontro con i dirigenti dell’azienda ospedaliera e con le varie forze politiche locali e regionali per affrontare, chiarire e risolvere in tempi brevi la questione Santa Barbara di Rogliano.

Invitiamo tutti i cittadini a rivendicare il ruolo che il nostro ospedale ha avuto in passato non solo a livello locale, a rivendicare quel diritto alla salute che ci spetta e a pretendere da chi ci governa impegno e determinazione.

Da parte nostra siamo propensi e disposti ad ogni forma di collaborazione, anche attraverso proposte che, come dimostrato in passato, non abbiamo avuto problemi a fornire”.