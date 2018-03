Roccella Jonica, incontri pubblici di fisica: “La fisica della musica”

Condividi

Il programma degli incontri pubblici di fisica, una delle grandi novità dell’anno sociale dell’Associazione Culturale Scholé, si aprirà giovedì 8 marzo con Isidoro Ferrante (Università di Pisa) che interverrà sul tema “La fisica della musica”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’IIS “P. Mazzone” di Roccella Jonica, si svolgerà nell’aula magna del Liceo Scientifico, a partire dalle ore 18.

Il presidente di Scholé, Salvatore Scali, insieme con i coordinatori Alessandra Mallamo e Angelo Nizza, e la dirigente dell’IIS “P. Mazzone”, Rosita Fiorenza, condividono la medesima soddisfazione per il rapporto di collaborazione che li lega e per il lavoro comune che stanno svolgendo sia a scuola – oltre agli incontri di fisica, ricordiamo anche il progetto di etica-ambientale che si è appena concluso e i seminari di filosofia che sono tuttora in corso –, sia nella sede dell’Associazione, dove sono appena cominciati alcuni progetti di alternanza Scuola-Lavoro, ribattezzati “progetti di alternanza Scuola-Scholé”.

Il rapporto tra fisica e musica, che sarà sviluppato secondo una logica che tiene insieme il livello teorico della riflessione sul suono e quello empirico dell’esperimento e della performance, si preannuncia di grande interesse non solo per gli specialisti della disciplina ma anche e, forse, soprattutto per chi ha a cuore la socializzazione delle conoscenze scientifiche e la contaminazione dei saperi. Sempre la relazione tra fisica e musica sarà al centro dei seminari che lo stesso Ferrante terrà, nei giorni 7, 8 e 9 marzo, al Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria.

Il programma degli incontri pubblici e il ciclo dei seminari nel Liceo reggino proseguiranno nei mesi di marzo e aprile con gli interventi di Giancarlo Cella (INFN – sezione di Pisa) e di Bartolome Allés Salom (INFN – sezione Pisa).