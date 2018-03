Riunione ATO Crotone: sindaci compatti nell’interesse del territorio e dei cittadini

Condividi

Si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta su convocazione del sindaco Ugo Pugliese nella qualità di presidente, la riunione dei sindaci della Comunità d’Ambito della provincia di Crotone.

Molti punti all’ordine del giorno che hanno trovato l’unanimità e la condivisione dopo un’ampia e partecipata discussione.

All’incontro con i sindaci della provincia ha partecipato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Tommaso Sinopoli.

All’ordine del giorno erano previsti la discussione sugli esiti delle riunioni del 15 gennaio e 6 febbraio presso il dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, l’esame e l’approvazione del disciplinare regolante il funzionamento dell’ufficio comune all’ATO, la definizione delle attività da effettuarsi ai fini della nomina del Direttore dell’Ufficio comune ATO e il finanziamento di impianti di compostaggio di prossimità ATO 3 Crotone e l’individuazione di siti prescelti nell’ambito della concertazione avviata con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.

Su un tema così delicato e soprattutto sulla questione delle piattaforme di conferimento che dovranno passare dalla Regione Calabria all’ATO provinciale ci si è determinati nella volontà di analizzare tecnicamente ed economicamente gli impianti e di richiedere alla Regione il tutoraggio per la star up dell’Ato.

Per quanto attiene la nomina del Direttore dell’ufficio comune ATO non avendo avuto candidature dai dirigenti di altri comuni sarà il Comune di Crotone a provvedere in merito.

Per quanto riguarda, infine, il punto relativo agli impianti di compostaggio si è deciso un approfondimento sul tema rispetto al fatto che i comuni che avevano avanzato candidatura rientrano in zone ZPS

La discussione si è svolta in un clima molto sereno di collaborazione e di concertazione tra i sindaci della provincia, il che ha permesso che l’ordine del giorno fosse discusso ed approvato con l’unanimità dei consensi ed ancora una volta si è evidenziato come i comuni stiano, insieme, seguendo un percorso di condivisione finalizzato agli interesse del territorio e dei cittadini.