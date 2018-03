Rende (CS) – Omnia Energia lancia la nuova campagna energy solutions

Condividi

Omnia Energia SpA, azienda presente da oltre quindici anni sul mercato delle soluzioni ad alta efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, e sul mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ad imprese, Enti pubblici e privati, parteciperà al Festival dell’energia e dell’acqua che si terrà nei giorni 27-28-29 Marzo 2018 all’interno del Museo del Presente di Rende (CS).

Dopo il successo avuto lo scorso autunno con la campagna di comunicazione “L’Energia che ti appartiene”, ed in occasione del festival, Omnia Energia ha deciso di lanciare una nuova sfida con la campagna di prodotto “Vola verso il futuro garantito”.

Ancora una volta Omnia Energia decide di proporsi come un fornitore affidabile, conveniente, presente sul territorio e di cui fidarsi, che offre sul mercato offerte trasparenti e prodotti di alta qualità grazie anche a partnership importanti con brand internazionali come: Q-Cells, Huawei, Ariston, Viessmann, ect.

La campagna, che sarà presentata domani e che durerà fino all’estate, garantisce un’opportunità per chi vuole approcciarsi al risparmio energetico con un’offerta vantaggiosa per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in particolare per i prodotti fotovoltaico e solare termico.

In occasione del festival Omnia presenterà inoltre interessanti offerte destinate a promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale per tutti coloro che sono sensibili alle tematiche ambientali e alla riduzione dei costi energetici. In più, sarà presentata anche una soluzione innovativa per la Smart Home, il dispositivo Omnia Genius, pensato e ideato da AEI srl (Automation Engineering Innovation) una società controllata da Omnia Energia. Omnia Genius è uno smart box ideato per gestire da remoto i dispositivi elettronici e controllare ciò che accade nella propria casa o attività. Il dispositivo, tramite l’utilizzo di un’App, è pensato per il risparmio energetico ma soddisfa una molteplicità di altri servizi come la sicurezza, il comfort e la qualità della vita. Nasce così un nuovo modo di vivere la casa, senza troppi pensieri!