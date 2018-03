Reggio Calabria – Venerdì evento promosso da Calabria d’Autore

Condividi

Un grande evento Venerdì 30 Marzo a Reggio Calabria: Calabria d’Autore, storica rassegna culturale curata dall’Associazione Incontriamoci Sempre, presenta “Calabria d’Autore”, sesta uscita per la collana ‘Città d’autore’ curata da Gabriella Kuruvilla. L’antologia “Calabria d’autore” – con scritti di Ivan Arillotta, Emmanuele Bianco, Angela Bubba, Giada Diano, Vins Gallico, Mimmo Gangemi, Gabriella Kuruvilla, Massimo Laganà, Emanuele Milasi e Gianfrancesco Turano – è pronta a raccontarsi al pubblico e ai lettori a Reggio Calabria, presso la Sala Museo “Il Ferroviere”, all’interno della sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, Stazione FS di S.Caterina. Ne parleranno con Marco Mauro e Maria Pia Tucci: Massimo Laganà, Giada Diano, Mimmo Gangemi, Ivan Arillotta ed Emanuele Milasi.

Dieci scrittori raccontano la loro amata regione: la Calabria, punta dello stivale, italiana e orientale, terra di amori e conflitti affacciati sui mari. Un’occasione per parlare di questa regione, del suo potenziale e delle sue infinite possibilità di rinascita.