Reggio Calabria – I sindaci della Città degli Ulivi ricordano Mommo Tripodi

A nome di tutti i Sindaci della Città degli Ulivi il presidente dell’Assemblea Giuseppe Idà ed il Presidente del Comitato Esecutivo Emanuele Oliveri porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Tripodi per la scomparsa di Mommo, decano della politica di tutta la Piana. Un politico ed un uomo d’altri tempi, apprezzato da tutte le forze politiche dell’arco costituzionale per le sue battaglie a favore del territorio e dei cittadini tutti, in particolar modo dei più deboli.