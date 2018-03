Reggio Calabria – Il secondo “Festival” dei cantautori

Condividi

Lunedì 26 Marzo, presso la Luna Ribelle di Reggio Calabria, si terrà il secondo “Festival” dei cantautori organizzato dall’A.m.C.m. (Accademia Musicale di Canto Moderno del M° Franco Dattola) e dal M° Antonio Condello docente del Laboratorio di Composizione e produzioni musicale.

Che cos’è Festival?

Il progetto nasce dall’idea di dare la possibilità ai giovani cantautori di far conoscere la loro musica. Per un artista trovare la propria identità è fondamentale, e questi giovani cantautori, attraverso un percorso musicale personalizzato con il M° Antonio Condello, ricercano la loro impronta musicale, mettendo in musica e in parole la loro essenza.

Adele Cozzupoli, Noemi d’Agostino, Ashanti Destefano, Domenico Desimone, Ylenia Scarpari, Pier Paolo Criaco, Rocco Romeo e Angela Napoli saranno i protagonisti della serata e ognuno di essi si esibirà con due brani, uno su base e uno in versione acustica accompagnati al pianoforte da Condello.

Durante la serata si esibiranno anche gli allievi John Howart, Davide Bolignano, Emanuela Musarella, Roberta Borruto, Tiziana Romeo, Demetrio De Stefano, Alessia Cuzzocrea, Teresa Manglaviti, Roberta Placanica, Serena Grandini, Noemi D’Agostino, frequentanti il laboratorio corale A.m.C.m. diretto dal M° Saverio Squillaci.

Insomma, una serata dove il talento reggino sarà protagonista, con l’auspicio che presto, uno o tutti i brani, possano prendere il volo ed entrare nel cuore del grande pubblico italiano.