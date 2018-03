Reggio Calabria – Scomparsa Mommo Tripodi, il cordoglio della CGIL

Condividi

“Ho appreso con rammarico e commozione la triste notizia della scomparsa di Mommo Tripodi – dichiara il segretario della CGIL di Reggio Calabria – Locri, Gregorio Pititto – con il quale ho condiviso anni di impegno ideale, apprezzando il suo vigore e la sua coerenza. La sua è stata una vita da comunista, al servizio della comunità e delle istituzioni, animata da una forte passione per le ragioni degli ultimi, in particolare dei braccianti agricoli per i quali si è battuto instancabilmente da dirigente sindacale e politico. Uomo concreto e insieme visionario, dimostrazione di impegno disinteressato, Mommo ha fatto della coerenza e del rigore etico e morale il filo conduttore della sua vita, ponendosi in prima linea naturalmente anche nella lotta alla ‘ndrangheta, forte della convinzione che i suoi ideali – i nostri ideali! – possono consentire “la trasformazione secondo giustizia della società”, conclude il segretario.