Reggio Calabria – Sabato 24 marzo torna “Spesa solidale”

Condividi

Sabato 24 marzo, torna “Spesa solidale” l’iniziativa ideata e promossa da Nuova Solidarietà.

Per il quinto anno consecutivo , i volontari dell’associazione, saranno presenti all’interno di alcuni esercizi commerciali “supermercato CONAD, via Nazionale 137 – via Regina Elena 50, CATONA/ supermercato CATALANO alimentari,via Regina Elena 14 CATONA – supermercato SPACCIO ALIMENTARE via Antonino Scopelliti, 3 ARGHILL À.

“Spesa solidale” si pone l’obbiettivo, con un semplice gesto, di sostenere la mensa quotidiana della “Casa della Solidarietà P.Rotatore”.