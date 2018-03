Reggio Calabria – Sabato 14 aprile “Primo memorial Lucia di Lorenzo”

Condividi

Sabato 14 aprile 2018, l’ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni presenta il “Primo memorial Lucia per l’Hospice”, evento per ricordare una socia venuta a mancare nel giugno di due anni fa.

Tutto il devoluto andrà all’Hospice Via delle Stelle, struttura che nella nostra città si occupa di accompagnare in modo dignitoso i malati terminali. Qui, Lucia ha trascorso il suo ultimo mese di vita.

L’evento avrà inizio alle ore 9 e si concluderà alle 18 e saranno presentate attività di fitness con istruttori federati nonchè intrattenimento con il “Progetto Salsa” ed il maestro Nino D’Amico. Ci sarà inoltre, un’area ludica per i bimbi fino a 10 anni con Space Party. Insomma, è un appuntamento da non perdere e i reggini e non solo, dimostreranno ancora una volta di essere vicini ad una realtà importante, quale l’Hospice Via delle Stelle.

Presso il desk inoltre, sarà disposto un salvadanaio per qualsiasi offerta libera.

Per info su modalità di partecipazione, è possibile contattare Angelita Racco al 3911260108 o tramite il canale facebook.