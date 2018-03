Reggio Calabria – Presentazione delle Giornate FAI di Primavera

Condividi

Conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2018 delle Giornate FAI di Primavera, il 19 marzo alle ore 11

presso la Villa Pietro De Nava di Reggio Calabria. I luoghi aperti a cura della Delegazione di Reggio Calabria per il 2018 saranno: il Parco Archeologico delle Mura Greche di Collina degli Angeli e la Villa e Biblioteca Pietro De Nava – Reggio Calabria

Si tratta di due beni del territorio molto significativi che il Fondo Ambiente Italiano intende far conoscere con visite guidate ed attività speciali, che si svolgeranno nelle giornate del 24 e 25 marzo.

Come ogni anno, saranno i giovani Apprendisti Ciceroni del Fai a guidare i visitatori.

Le novità, la scelta di questi luoghi per le Giornate Fai di Primavera, le modalità di visita e tutti i dettagli di questa 26^ edizione saranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione, alla quale interverranno:

Irene Calabrò Assessore al Bilancio ed alla Valorizzazione dei Beni Culturali del Comune di Reggio Calabria,

Anna Maria Guiducci Soprintendente Archeologia, BB.AA. e Paesaggio della Città Metropolitana di Reggio C. e V.V., l’architetto Rocco Vittorio Gangemi Capo Delegazione FAI di Reggio Calabria.