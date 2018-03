Reggio Calabria – Il Pci calabrese omaggia Mommo Tripodi

Condividi

Il PCI Calabrese rende omaggio al Compagno Mommo Tripodi, che per decenni é stato emblema di riscatto sociale per le classi più deboli del Mezzogiorno; trascinatore e guida appassionata per lavoratori e compagni; Sindaco, Deputato e Senatore stimatissimo! Esempio ineguagliabile di rigore morale e passione politica; prezioso Dirigente del PCI Calabrese! Grazie Mommo per lo straordinario esempio, che hai rappresentato per tutti noi!