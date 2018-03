Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro si è tenuto un convegno di Rete Sociale

Condividi

Presso Palazzo Alvaro giorno 7 Marzo alle ore 10, si è svolto un importante convegno di grandissima attualità promosso dell’associazione Rete Sociale. Tra i relatori non possiamo non citare gli interventi di Denise Campos responsabile Casa delle Donne) ,che ha trattato in maniera ampia il ruolo della donna in ambito lavorativo, soffermandosi in conclusione sul centro antiviolenza .A seguire Paolo Cicciù, presidente del CSI di Reggio Calabria, ha affrontato la tematica parlando della donna in ambito sportivo.

Intervento a sorpresa, l’arrivo del presidente della Reggina Mimmo Praticò,il quale ha preso subito la parola ringraziando i ragazzi di Rete Sociale presenti in sala , in più ha ricordato che per la partita tra Reggina Monopoli di domenica, in occasione della festa della donna , la società consentirà di acquistare il biglietto al pubblico femminile al costo di 1 euro.

Dopo questa parentesi, è intervenuta la dottoressa Emi Priolo , a seguire Chiara Chirico che ha parlato della donna in ambito universitario . Ultimo a prendere la parola è stato il consigliere metropolitano di Reggio Calabria,Filippo Quartuccio.