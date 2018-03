Reggio Calabria – “Il Matriarcato: Un’utopia concreta” di Ivan Nicola Mangiola

Cos’é il Matriarcato? Un arcaico mito del passato o un sistema di valori e organizzazione ad oggi esistente in molti angoli della Terra ? Come lo immaginiamo? Esiste un nesso tra il femminismo occidentale e questo modello consolidato da migliaia di anni? Come si struttura una famiglia matriarcale? Un viaggio attraverso il disvelamento di luoghi comuni e la scoperta di esperienze pratiche.

Ivan Nicola Mangiola è mediatore culturale laureatosi presso l’università ” Dante Alighieri ” in ” Scienze e tecniche dell’interculturalità mediterranea ” con una tesi sul matriarcato islamico del popolo Minangkabau di Sumatra, in Indonesia. Si occupa dai primi anni 2000 di tematiche pertinenti le diverse organizzazioni sociali nel mondo e i valori etici, spirituali, morali ad esse sottesi, con particolare attenzione alle comunità matriarcali. Si interessa di spiritualità orientale e ha insegnato Yoga per diversi anni.