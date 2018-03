Reggio Calabria – Incontro sul ruolo della donna nell’ambito del “Mese di Genere”

Condividi

Si è svolto presso l’aula magna della Scuola secondaria di I grado “Radice-Alighieri” di Catona un interessante incontro promosso dall’Assessorato alle Pari Oppportunità del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del “Mese di Genere”e che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi 2 B,C,F, impegnati nel Progetto “Nei panni dell’altra” redatto in collaborazione con Actionaid rappresentata dalla Dott.ssa Renata Falcone, curatrice dell’atttività e dalla referente territoriale, Eleonora Scrivo. La manifestazione, fortemente voluta dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Avv. Simona Sapone, ha visto la partecipazione degli assessori del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò (Tributi e bilancio); Anna Nucera ( Pubblica Istruzione) e Lucia Anita Nucera (Servizi sociali e welfare) e del Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Reggio Calabria, Michela Calabrò. Ha introdotto i lavori la Dirigente Sapone, la quale ha evidenziato quanta importanza rivesta la scuola nel far capire, alla nuove generazioni, il ruolo della donna all’interno della moderna società e, come tante di esse, si siano emancipate e abbiano trovato posti di lavoro molto importanti grazie allo studio. Successivamente ha preso la parola Michela Calabrò che ha illustrato i compiti della Commissione Pari Opportunità. Hanno concluso l’incontro “le Assessore”del comune capoluogo che hanno raccontato le loro esperienze di vita come madri e donne lavoratrici e la difficoltà di far conciliare il lavoro con le esigenze di famiglia.