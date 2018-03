Reggio Calabria, incontro “Profili di donna”

Condividi

Si terrà giovedì 8 marzo presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’incontro “Profili di donna”, promosso dalla Società nazionale di mutuo soccorso “Cesare Pozzo”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in occasione della Giornata internazionale della Donna. Attraverso le testimonianze di donne protagoniste in diversi settori della nostra società verrà, da un parte, celebrata la figura femminile e, dall’altra, posta l’attenzione sulle problematiche inerenti la parità di genere che tutt’oggi permangono sia in ambito relazionale che professionale.

Introdotte da Anna Briante, giornalista e componente della Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, interverranno:

Anna NUCERA, Assessore Educazione e Istruzione, Rapporti con Scuole e Università, Comune di Reggio Calabria; Paola SDAO, docente dell’Università della Calabria, Anna CURCURUTO, Ministero dell’Interno; Enza MARCHI, già deputata e sindacalista; Mirella FAVA, Coordinamento Donne «Cesare Pozzo»; Armando MESSINEO, Presidente nazionale «Cesare Pozzo»; Lucia Anita NUCERA, Assessore Politiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Minoranze Linguistiche, Comune di Reggio Calabria.

L’incontro sarà aperto agli studenti degli Istituti superiori ed alla cittadinanza.