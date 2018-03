Reggio Calabria – Incontro del Kiwanis Club su intolleranze ed allergie alimentari

Condividi

“Allergie ed intolleranze alimentari: come riconoscerle e affrontarle” questo è il titolo dell’incontro-dibattito che si terrà presso la sala parrocchiale della Chiesa di S. Agostino – Reggio Calabria venerdì 16 marzo alle ore 19:30.

Nell’ambito delle attività promosse dal Kiwanis Club Apsias – Reggio Calabria, presenterà l’iniziativa e modererà l’incontro l’avvocato Saverio Gerardis, Presidente del Kiwanis Club Apsias.

Relazioneranno i Biologi Nutrizionisti Vincenzo Sofia e Valeria Laganà.

Lo scopo di questo incontro è finalizzato a fornire informazioni utili, linee guida per distinguere le allergie alimentari dalle intolleranze alimentari, individuarne le cause ed i fattori di rischio con particolare attenzione nei bambini, e comprendere quali sono le strategie per contrastarne i sintomi, le manifestazioni e le complicanze. L’incontro è aperto a tutta alla cittadinanza.