Reggio Calabria – Gioacchino Criaco presenta “La maligredi”

Gioacchino Criaco presenta “La maligredi”, il suo nuovo romanzo (Feltrinelli) il 18 marzo, alle 18.00, nella sala della libreria Calliope Mondadori di Reggio.

La storia è ambientata ad Africo e racconta di tre ragazzi Nicola, Filippo e Antonio compagni di avventure marinano la scuola all’insaputa delle famiglie, e si avvicinano alla piccola criminalità. Ma l’arrivo improvviso di Papula, un ragazzo più grande che lavora in Germania e torna in paese parlando di rivoluzione, solleva un vento nuovo per tutto l’Aspromonte e fa sognare gli uomini, le donne e i ragazzini. E allora prende a pulsare la protesta. Nasce la speranza di fondare un mondo nuovo: i poveri scoprono di avere bocca e idee; le donne trovano il coraggio di scioperare contro gli gnuri; i figli si rivoltano contro i padri. E poi tutti, insieme, contro i compari.

Lo Stato, invece, si mette dalla parte del potere locale, dei malandrini, di coloro che per mantenere i propri privilegi sono pronti ad azzannare alla gola i migliori. È così che in Aspromonte arriva “la maligredi”, la brama del lupo quando entra in un recinto e, invece di mangiare la pecora che gli basterebbe per sfamarsi, le scanna tutte. Quando arriva, la maligredi spacca i paesi, le famiglie e avvelena il sangue fino alla settima generazione.

Dialoga con l’Autore Maria Teresa D’Agostino, reading a cura di Rossella Scherl. Interviene Bernardo Migliaccio Spina.