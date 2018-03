Reggio Calabria – Evento formativo “Mediazione penale minorile e Scolastica

Condividi

Il giorno 07 Aprile 2018, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, si terrà a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro, Sala F. Perri, l’evento formativo dal titolo “Mediazione penale minorile e Scolastica: spazio per il superamento del conflitto”. Il Convegno, organizzato dal Centro Comunitario AGAPE in collaborazione con l’A.I.Me.Pe (Associazione Italiana mediatori penali), il gruppo provinciale AssNAS di Reggio Calabria, l’associazione Keluna e la Città metropolitana di Reggio Calabria, vedrà protagonista per i saluti istituzionali il Sindaco, Giuseppe Falcomatà e il Presidente dell’Ordine regionale degli assistenti sociali della Calabria, Danilo Ferrara.

A seguire, gli interventi di M. Cristina Ciambrone, Presidente dell’Associazione Italiana Mediatori Penali, Consigliere Regionale A.I.Me.F per la Calabria, Patrizia Surace, Giudice Onorario per i minorenni di Reggio Calabria, Anna Nucera, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria, Kety Belcastro, Consigliere delegato alle politiche sociali, politiche del lavoro e pari opportunità della città metropolitana di Reggio Calabria, Mario Nasone, Presidente del centro comunitario AGAPE di Reggio Calabria, Nadia Laganà, Assistente sociale specialista Referente per il gruppo provinciale AssNAS e Presidente dell’associazione Keluna di Reggio Calabria, Carmela Fotia, Pedagogista presso il Centro giovanile Italo Calabrò di Reggio Calabria. Aprirà e coordinerà i lavori Francesca Stillitano, Avv.to e Mediatore Familiare A.I.Me.F.

Si prevede una forte partecipazione all’iniziativa per la rilevanza dei temi trattati, l’attualità e la necessità di formare, informare e promuovere buone prassi e modalità operative rispetto a modelli e tecniche comuni di intervento che sempre più attingono a discipline e professioni diverse ma complementari rispetto alla presa in carico di situazioni complesse.

Si parlerà di mediazione penale minorile, quale strumento che consente al minore di responsabilizzarsi rispetto al danno causato e sulle possibilità di riparazione ed alla vittima di uscire dal suo ruolo passivo esprimendo il suo vissuto rispetto all’offesa subita.

Si procederà con la mediazione scolastica che vedrà coinvolte due classi quinte dell’Istituto Superiore IPSS DA VINCI – ITAS NITTI di Cosenza, che avranno modo di rappresentare la loro esperienza riguardo la Mediazione scolastica, tematica di grande attualità e strumento fondamentale specie negli anni della scolarizzazione, periodo cruciale per lo sviluppo della competenza sociale. È attraverso le relazioni con i pari, difatti, che i ragazzi hanno l’opportunità di acquisire molte abilità che soltanto in questa specifica tipologia di rapporto possono essere apprese, come ad esempio la capacità di leggere gli stati emotivi, le motivazioni e le intenzioni altrui, la capacità di interagire con gli altri, il rispetto e la costruzione della convivenza sociale.

L’evento è stato accreditato all’Ordine degli assistenti sociali della Calabria con 3 crediti formativi. Il convegno è sì un’iniziativa formativa di alto spessore ma vuole soprattutto rappresentare un importante luogo di incontro e confronto tra professioni, professionisti, studenti, insegnanti, istituzioni, associazioni e cittadinanza rispetto a tematiche di interesse comune.