Reggio Calabria – Esperienza di legalita’ e di rosadigitale al Carducci – Da Feltre”

La scuola attuale è chiamata a trasformare in apprendimento ogni esperienza di vita perché divenga, per i ragazzi, competenza acquisita. È stato proprio così che, attraverso una lezione di Educazione alla Legalità ed una nell’ambito del PNSD, la prof.ssa Rina Pasqualina Mamganaro, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre”, si è adoperata per l’organizzazione di due manifestazioni che hanno avuto luogo all’interno dello stesso istituto reggino.

Nella prima tutti gli alunni delle terze classi della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Carducci-V. da Feltre” di Reggio Calabria, sono stati coinvolti in una lezione tenuta dal maggiore Giordano Mariano e dal maresciallo Francesco Pati dell’Arma dei Carabinieri. Il titolo “Cultura della legalità” ha preannunciato il tema centrale: il bullismo, argomento che ha vivacemente interessato gli alunni. Al termine della presentazione tenuta dagli esperti presso l’Aula Magna della scuola Secondaria di primo grado dell’I. C. “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria, gli studenti hanno interagito avviando un animato dibattito rivelatosi assolutamente necessario per la risoluzione di loro dubbi e perplessità.

Il giorno successivo, sempre negli stessi spazi scolastici, la Dirigente Manganaro, sensibile a tutto ciò che è innovazione, ha voluto promuovere, nell’ambito nazionale del PNSD, l’evento dal titolo Rosa Digitale. Il Piano Nazionale Scuola Digitale ha caratterizzato la scuola nazionale ed internazionale dall’anno scolastico 2015/16 connotandola di innovatività per la promozione di un apprendimento costituito da competenze specifiche e trasversali. Da quando il PNSD è divenuto realtà concreta, ogni anno nel mese di marzo, viene offerta ad ogni Istituzione scolastica italiana l’occasione di farlo “arrivare tra i banchi e gli studenti”, attraverso l’indicazione di una tematica precisa in merito alla quale gli alunni, guidati dai docenti competenti, svolgono un approfondimento e lo producono in formato digitale. Per l’anno scolastico 2017/18 ciò è avvenuto attraverso Rosa Digitale con l’obiettivo di sensibilizzare gli allievi alle pari opportunità attraverso le metodologie al passo con i tempi. Dall’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria è stata indicata l’adesione di ben ventuno classi (tra scuola Primaria e scuola Secondaria), che dopo aver approfondito l’argomento hanno realizzato i loro progetti digitali.

“Entrambi gli eventi formativi, benchè svolti su tematiche diverse – ha dichiarato la Dirigente Manganaro – hanno consentito ai ragazzi di porsi in discussione, elemento propedeutico per la concreta crescita e promozione del loro benessere psicofisico. Gli alunni – come auspicato dalla stessa prof.ssa Rina Pasqualina Manganaro – hanno avuto la possibilità di familiarizzare col mondo digitale e di acquisire importanti conoscenze relative al mondo della Legalità, nella prospettiva della promozione delle relative competenze e la loro partecipazione attiva ed entusiasta ha confermato l’importanza dell’adozione di queste innovative metodologie didattico-formative per la loro crescita”.