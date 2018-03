Reggio Calabria – Convegno “ Donazione di organi, tessuti, cellule e trapianti”

Condividi

L’ufficio stampa del Gruppo comunale reggino “S. Versace” dell’ A.I.D.O. – Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule- comunica che, venerdì 23 marzo p.v. , alle ore 9,30, si svolgerà il convegno sul tema “ Donazione di organi, tessuti, cellule e trapianti” presso l’aula magna del plesso di Ingegneria in via Graziella Feo di Vito in Reggio Calabria.

Alla iniziativa AIDO hanno dato piena collaborazione il Lions Club Reggio Calabria Host e il Dipartimento universitario di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali (DICEAM).

Saranno presenti Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale Calabria, Giuseppe Falcomatà , sindaco di Reggio, Pasquale Catanoso, Rettore della Università Mediterranea, Rosilita Veccia, Presidente Zona 28 Circoscrizione Distretto Lions 108 YA e Marina Latella , Presidente VIII Circoscrizione Distretto Lions 108 YA.

Subito dopo, moderati dal prof. Guido Leone , vice presidente Aido reggina, seguiranno gli interventi di Silvio Dattola , Presidente Lions Club Reggio Calabria Host, Antonio Scarpino ,presidente Lions Club Catanzaro Host, Giuseppe Barbaro, Prorettore al Trasferimento tecnologico dell’Università “Mediterranea”, Valerio Misefari, Consigliere comunale con delega alla sanità, Giovanna Campolo, Vice presidente vicaria Aido Reggio, Pasquale Conti, Presidente provinciale Aido R.C. di Nicola Pavone , Presidente regionale Aido Calabria.