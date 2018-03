Reggio Calabria – Cittadini soddisfatti del nuovo percorso Atam linea 18

Condividi

“I cittadini del rione Sant’Antonio ringraziano il sindaco Falcomatà e il consigliere Mileto per aver ascoltato la loro proposta.

Siamo convinti che il compito di ogni amministratore, in modo particolare di un sindaco, sia quello di ascoltare i suoi concittadini, confrontarsi, trarre suggerimenti utili e porre le necessarie soluzioni nella programmazione delle attività amministrative.

Il caso che segnaliamo è il perfetto esempio di questo metodo positivo. Ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo percorso della linea 18 degli autobus di Atam, che consentirà il collegamento dal Terminal bus di Piazzale Botteghelle con la fermata del Santuario di Sant’Antonio e gli Ospedali Riuniti.

Nel corso di una recente assemblea con i cittadini che si è svolta proprio presso l’auditorium Don Orione avevamo segnalato al sindaco Falcomatà e al consigliere Mileto la necessità di prevedere una fermata al Santuario della linea bus che va verso l’Ospedale: in sostanza qualche centinaio di metri in più di percorso per consentire anche a tutti i cittadini residenti nella nostra zona, soprattutto ai più anziani, di poter usufruire del servizio.

Detto fatto! Il sindaco Falcomatà e il consigliere Mileto hanno ascoltato la nostra proposta e hanno chiesto ad Atam di provvedere al cambio di percorso. Vogliamo ringraziarli per aver dato seguito all’impegno che avevano assunto con i cittadini, segno di un’attenzione nei confronti del nostro quartiere che è mancata per tanti anni.

Oltre questo dobbiamo segnalare anche un’altra gradita novità che è stata sperimentata proprio in coincidenza con l’avvio del nuovo percorso della linea 18 e cioè il wifi libero e gratuito a bordo. E’ un’ottima cosa, soprattutto per i ragazzi e gli studenti che utilizzano molto lo smartphone e che possono rimanere collegati anche quando si trovano sull’autobus. Ringraziamo quindi l’amministrazione per l’attenzione che ha dimostrato di avere nei confronti del nostro territorio. Siamo convinti che sia questo il metodo migliore per governare la città!”

I cittadini di Sant’Antonio