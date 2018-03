Reggio Calabria – “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”

Condividi

Nuovo appuntamento con il “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”. E’ giunto, infatti, alla dodicesima edizione il torneo nazionale di tennis di terza categoria maschile che, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, lo Sport Village di Catona ospita sin dal 2007 in memoria dell’ex consigliere comunale e provinciale. Anche per il 2018, quindi, si è voluto pensare a realizzare una manifestazione divenuta ormai un rendez – vous fisso nell’agenda tennistica della nostra regione (e non solo). Dal 5 al 15 aprile, i tre campi in terra rossa della struttura a nord di Reggio ospiteranno numerosi atleti pronti a ‘rodare’ le racchette in vista delle tante sfide estive che saranno inaugurate proprio dal Memorial in quanto “classico di primavera”. Macchina già in moto, dunque, come testimoniano le parole dello staff organizzativo del Palextra Club. “Ogni anno – dichiarano in particolare Francesco Postorino e Marco Bonforte – riscontriamo sempre più numerose adesioni, basti pensare agli oltre cento iscritti dell’ultima edizione: questo entusiasmo ci stimola a strutturare il Città di Catona perfezionandolo in ogni aspetto. Ciò non solo per ricordare Alfonso Ciprioti, ma anche per favorire la diffusione di uno sport nobile quale il tennis, la cui pratica si sta facendo sempre più strada soprattutto tra i giovanissimi”. Per quanto riguarda il circolo ospitante, il presidente dello Sport Village, Francesco Violante, mette in risalto “il lavoro ben strutturato che si sta mettendo in essere per garantire l’ottima riuscita di un torneo che rappresenta un evento ‘apri – pista’ in vista dei prossimi appuntamenti tennistici che la nostra struttura accoglierà. Siamo orgogliosi – conclude – di come il Memorial sia cresciuto in questi anni e siamo sicuri che anche l’edizione targata 2018 saprà essere all’insegna del sano agonismo e delle capacità tecniche cui ormai questo torneo ci ha abituati”. Per reperire informazioni e formalizzare le iscrizioni contattare il numero 392.2218838.