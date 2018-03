Reggio Calabria – Cannizzaro: “Mommo Tripodi figura illustre della sinistra storica”

Condividi

“La scomparsa del senatore Mommo Tripodi lascia sicuramente un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nelle istituzioni che hanno avuto l’onore di ospitarlo quale autorevole rappresentante del territorio” – scrive il neo deputato Francesco Cannizzaro.

“Da parlamentare reggino, oggi, mi sento di ricordare la sua estenuante ed esemplare attività in quelle aule romane a difesa della nostra regione e dei principi morali che lo hanno sempre accompagnato, riconoscendo i suoi grandi pregi che gli hanno consentito di varcare prima di noi quelle soglie istituzionali. Figura illustre di una sinistra storica ed uomo profondamente legato alla sua terra, si è instancabilmente speso per la causa calabrese senza mai risparmiarsi, ponendo come priorità assolute i bisogni e le necessità della propria comunità, sia nelle vesti di amministratore locale che di esponente parlamentare.

Ai suoi cari ed a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, giunga il mio più sincero cordoglio”.