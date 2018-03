Reggio Calabria – Asc promuove corso di “Primo soccorso e Bls-D” convenzionato

Condividi

L’Asc Reggio Calabria, ente di promozione sportiva sempre attivo e propositivo nel territorio, ha promosso l’ennesima iniziativa a favore della salute e dello sport. Infatti, il comitato ASC, visto il decreto legge Balduzzi che dal 1° luglio sancisce l’obbligatorietà dell’acquisto del defibrillatore e la formazione del personale idoneo all’utilizzo per ogni Associazione Sportiva Dilettantistica, organizza per domenica 22 Aprile il corso di “Primo soccorso e Bls-D” utilizzo del defibrillatore.

Il corso darà diritto al rilascio del manuale e attestato valevole 24 mesi.Questo tipo di formazione è, ad oggi, quanto mai necessaria considerando che il primo soccorso è l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. La formazione per il primo soccorso dovrebbe, infatti, essere universale. Infatti, il corso è aperto a tutti perché ognuno può imparare il primo soccorso ed ognuno dovrebbe essere in grado di metterlo in pratica.

E, soprattutto, chiunque può trovarsi in una situazione che richieda conoscenze di primo soccorso.Perseguendo queste finalità, l’Asc ha organizzato questo corso che terminerà intorno alle ore 13:30, l’iscrizione per partecipare al corso terminerà giorno 8 aprile poiché è obbligatorio comunicare 15 giorni prima i nominativi dei partecipanti alla Regione di appartenenza per il censimento del personale formato. Una grande opportunità che l’Asc vuole fornire a tutti grazie alla convenzione che consente di avere questo corso senza costi eccessivi e, dunque, più accessibile a tutti.