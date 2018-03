Reggio Calabria – Il 13 marzo convegno sul Biotestamento

Condividi

L’Associazione universitaria New Deal, attenta ad offrire nel proprio contesto universitario utili spunti di riflessione ed approfondimento, ha ideato una nuova iniziativa dal titolo: “L’importanza di scegliere: Biotestamento tra il diritto e la morale “, prevista per il giorno 13 marzo 2018 dalle ore 9.00, presso il lotto D Aula D1.

Mediterranea, la New Deal organizza convegno “L’importanza di scegliere: il Biotestamento”Da fine gennaio, i desideri dei malati sono diventati legge. Le discusse norme sul fine vita e sul biotestamento sono entrate finalmente in vigore: ma cosa prevedono queste DAT (disposizioni anticipate di trattamento)? Se ne discuterà all’Università Mediterranea, martedì 13 marzo ore 9.00, ripercorrendo con gli studenti il sottile filo “tra il diritto e la morale”. Il convegno è organizzato dai ragazzi dell’Associazione Universitaria “New Deal”, da sempre attenta all’esigenza di fornire a tutti gli studenti occasioni di formazione al passo con le continue evoluzioni legislative, con la preziosa collaborazione, in qualità di relatori, del prof. Attilio Gorassini e della dott.ssa Maria Giovanna Meduri per le ricostruzioni normative e i richiami al sistema internazionale, e del prof. Andrea Mastropietro e dell’avv. Roberta Travia per riflessioni sul piano filosofico e critico. Porteranno il loro atteso contributo e la loro esperienza anche il dott. Vito Nusdeo, presidente dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo) e la dott.ssa Maria Antonia Belgio in qualità di presidente della Lega Italiana Diritti dell’Uomo (Lidu) sezione di Reggio Calabria.

Agli studenti che parteciperanno sarà riconosciuto 1 credito formativo.