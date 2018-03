Psichiatria, Saccomanno: “Italia a due velocità, politica intervenga”

Condividi

“La terza puntata del reportage del GR1 sulla condizione della psichiatria in Italia attraverso le testimonianze dei parenti degli ammalati mentali ricoverati negli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria da un lato, e l’approfondimento di Avvenire dedicato alla trasformazione dell’ex manicomio di Collegno in un centro di eccellenza regionale per la danza contemporanea, dall’altro, entrambi di oggi, ci rivelano l’esistenza di un’Italia a 2 velocità anche nel settore della psichiatria”.

Ad affermarlo è il sen. Michele Saccomanno, promotore e relatore dell’indagine sullo stato della psichiatria in Italia, realizzata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario, presieduta da Ignazio Marino nella XVI legislatura, ed “estensore del documento che porto’ alla legge che ha chiuso i manicomi criminali e aperte le Rems”.

“Questi due episodi richiamano la divisione non casuale di come i disagi sociali vengano affrontati nel Nord e Sud Italia, differenza che è emersa anche dall’analisi degli ultimi risultati elettorali – ha aggiunto Saccomanno – Da una parte le testimonianze che hanno parlato di ‘strutture decadenti o addirittura abbandonate, nonostante ricevano contributi per milioni di euro” e “al limite dell’agibilità”, di malati abbandonati a se stessi in condizioni di forte degrado per cui associazioni e parenti hanno presentato diverse denunce. Addirittura, in un caso si fa riferimento a un uomo che “mangiava gli scarafaggi che escono a bizzeffe, dalle porte, dai bagni. Sull’altro fronte, una struttura di alto livello”.

“Esemplare è come lo Stato affronta le fragilità in modo del tutto iniquo sul territorio nazionale, basti pensare all’avanguardia dell’approccio di Trieste e alle tristi storie di Reggio Calabria. Se è vero che si tratta di problemi residuali, come lo sono le malattie rare, alle quali sono dedicate intere giornate di sensibilizzazione, il problema della salute mentale è sempre attuale ma dimenticato”, sottolinea Saccomanno, ora presidente del sindacato degli ortopedici Nuova Ascoti e della fondazione Femor.

“Nella XVI legislatura, dall’indagine della commissione emerse lo scandalo degli ospedali psichiatrici giudiziari che l’allora Presidente della Repubblica Napolitano definì un «autentico orrore indegno di un paese appena civile». Oggi, a distanza di più di 5 anni poco o nulla sembra cambiato”, conclude.