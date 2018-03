Protocollo intesa istituzione Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria

Condividi

Alle ore 11,30 di venerdì 23 marzo presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio sarà siglato il protocollo di intesa tra il Comune di Reggio Calabria e il Ministero della Giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, per l’istituzione dell’Ufficio per la Giustizia Riparativa di Reggio Calabria denominato Mandela’s Office a cui è assegnato dal Comune di Reggio Calabria il bene confiscato alla criminalità organizzata sito in via Diana n.6.

Nel corso della correlata conferenza stampa saranno illustrati i termini, gli obiettivi e le modalità di funzionamento dell’Ufficio nonché i caratteri dell’impegno del Comune e del Ministero rivolto a promuovere modelli di giustizia riparativa sul territorio. Saranno presenti e sigleranno il Protocollo: il Sindaco della Città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà; l Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria Isabella Mastropasqua; l’Assessore al Welfare Lucia Anita Nucera; il Garante dei Diritti dei Detenuti del Comune di Reggio Calabria Agostino Siviglia.