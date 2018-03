Politiche, Orsomarso eletto alla Camera, la soddisfazione di Gioventù nazionale

Condividi

“A due settimane dal voto la Corte di Appello di Catanzaro ha attribuito un seggio alla Camera dei Deputati a Fratelli d’Italia nel collegio di Calabria 2 grazie ad una corretta applicazione del farraginoso sistema elettorale.

L’annuncio è stato dato dalla neo Deputata Wanda Ferro eletta nel collegio uninominale di Vibo e sono state tante le reazioni da parte dei vertici del partito”.

Scrivono Diletta D’Iiuorno – Presidente Regionale, Gianluigi Verta – Direzione Nazionale, Pasquale Oronzio – Esecutivo nazionale.

“Gioventù Nazionale – hanno dichiarato i leader nazionali e regionali del movimento giovanile di FdI – non ha mai abbandonato la speranza, la decisione della Corte di Appello di Catanzaro restituisce dignità e rappresentanza al Popolo calabrese che ha scelto. Abbiamo messo in campo in questa campagna elettorale tutto il nostro entusiasmo e la nostra passione, toccando tutte le città capoluogo con le campagne di GN, incontrando tanti ragazzi, incrociando tanti sguardi e raccontando la nostra visione del mondo”.

Conclude la nota “Fausto Orsomarso e Wanda Ferro rappresentano un percorso di militanza che parte dal basso e dal movimentismo giovanile, siamo certi che in loro troveremo un punto di riferimento fermo e certo, a loro facciamo un grande in bocca a lupo e a tutti i nostri ragazzi di Gioventù Nazionale facciamo un augurio: questa è una nostra piccola conquista”.