Politiche 2018, Il M5s chiude la campagna elettorale a Catanzaro

Chiuderà con una giornata di festa la campagna del Movimento 5 Stelle a Catanzaro. L’appuntamento è a partire dalle ore 19 di venerdì 2 marzo in Piazza Prefettura.

Attorno al palco che verrà allestito in piazza, ci saranno molti meetup provenienti dalla provincia di Catanzaro, che informeranno i cittadini riguardo attività svolte sul territorio.

L’evento inizierà con 2 ore dedicate alla musica ed allo spettacolo, con le esibizioni dal vivo dei 70s survivor, il duo Mattia Longo e Mariapia Dominianni e gli Shark & Groove.

Subito dopo si alterneranno sul palco i candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche: Giuseppe D’Ippolito, Silvia Vono, Bianca Laura Granato e Paolo Parentela, insieme all’eurodeputata Laura Ferrara, spiegheranno ai cittadini i 20 punti per la qualità della vita degli italiani che sono al centro del programma di governo del Movimento.

Al termine del comizio, verrà proiettato in Piazza Prefettura la diretta dell’evento di Roma in Piazza del Popolo, in cui saranno presenti, tra gli altri, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Beppe Grillo.