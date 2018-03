Polistena (RC) – Il gruppo consiliare di maggioranza ricorda Mommo Tripodi

Condividi

E’ venuto a mancare, l’on. Girolamo Tripodi, Senatore della Repubblica e storico Sindaco di Polistena, il gruppo consiliare di maggioranza “AVANTI POLISTENA” nell’esprimere cordoglio e vicinanza al Sindaco Michele Tripodi ed a tutta la sua famiglia, intende ricordare l’uomo e il compagno Mommo, uomo onesto delle Istituzioni e figura esemplare di militante e guida per la nostra città, la nostra regione e l’intero Mezzogiorno.

Capace di riscattare la dignità di tante lavoratrici e lavoratori bracciantili, ha saputo essere faro per la liberazione sociale e civile di questo territorio.

Ha saputo chiamare le cose con il proprio nome: la lotta contro la ‘ndrangheta e contro tutte le mafie ha rappresentato per lui l’impegno politico fondamentale per costruire una società equa, giusta e solidale.

Un compagno, un Comunista serio e onesto, infaticabile condottiero di tante battaglie di civiltà, ha saputo accompagnarci nei nostri percorsi di avvicinamento alla Politica, quella con la P maiuscola al servizio delle fasce più deboli.

Noi, per parte nostra, nella memoria di Mommo continueremo il nostro impegno alla guida di questa città, lavorando per l’emancipazione degli ultimi, per i diritti di tutte e tutti, per la liberazione di questo territorio dalle mafie.