Polistena (RC) – Il Comune presente alla Giornata dell’impegno e della memoria

Condividi

Il 21 marzo comincia la primavera e con essa si celebra, ormai da diversi anni, la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle mafie. Un’occasione, al di là dei richiami simbolici del tempo, nella quale si rinnova l’impegno contro la criminalità mafiosa e la corruzione.

In continuità con le iniziative ed il percorso sin qui intrapreso nel segno dell’onestà, l’Amministrazione Comunale di Polistena sarà presente, come sempre avvenuto ad ogni 21 marzo, a Vibo Valentia con una delegazione della Giunta Municipale, con il gonfalone di rappresentanza e con uno striscione dei ragazzi del servizio civile nazionale operativo presso il comune.

L’Amministrazione Comunale di Polistena, è infatti in prima linea nella lotta alle mafie, e si batte da molti anni per l’affermazione di una coscienza civile e democratica, per la giustizia sociale e la difesa dei diritti stabiliti dalla nostra Costituzione. Affermare diritti, vuol dire respingere i metodi mafiosi che trasformano ciò che è tutelato dalla Costituzione e dalle leggi, in favoritismo, estorsione, arroganza, complicità.

Ecco perchè è importante essere presenti a Vibo Valentia, alla manifestazione di carattere regionale organizzata dall’Associazione Libera, per fare fronte comune con coloro che si battono quotidianamente contro la ndrangheta e tutte quelle organizzazioni criminali che vorrebbero negare ai giovani del Sud e non solo, la speranza di cambiamento ed i loro sogni.

Invitiamo per tali motivi, tutti gli enti associati ad Avviso Pubblico, organizzazione degli enti locali che opera contro le mafie, ad aderire alla Giornata dell’impegno e delle memoria in programma a Vibo Valentia, dove è prevista la manifestazione con corteo, nonché tutti i Sindaci e gli amministratori locali che con le proprie scelte hanno apertamente dimostrato di stare dalla parte dell’onestà, della legalità, del cambiamento.

Michele Tripodi – SINDACO DI POLISTENA

Coordinatore provinciale AVVISO PUBBLICO