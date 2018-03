Polistena – Dimensionamento plesso Belà: il comune ricorre al Tar

Condividi

Con delibera di Giunta Regionale n. 15 del 29.1.2018 è stato confermato il Piano di dimensionamento scolastico promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Pur avendo compiuto alcune osservazioni circa la necessità di correggere la precedente impostazione della Città Metropolitana che stabiliva la soppressione del plesso Belà oggi aggregato all’Istituto Comprensivo “Francesco Jerace” di Polistena, la Regione Calabria non ha ritenuto di dovervi provvedere.

Avevamo infatti rappresentato nelle more dell’approvazione definitiva del Piano, che i numeri indicati nelle schede per il plesso Belà, non coincidessero con gli organici di fatto, sottolineando invece come gli stessi, solo per mero errore di trasmissione dei dati avvenuta lo scorso anno, non corrispondessero con gli organici di diritto comunicati.

Nonostante una lunga interlocuzione anche con l’Ufficio Scolastico per ripristinare la correttezza dei numeri, si è perseverato in un errore che l’Amministrazione Comunale e la comunità scolastica di Polistena non intendono accettare, anche perchè il plesso Belà, che conta un numero di alunni superiore a 60, risulta essere funzionale in termini di spazi aggiuntivi, con diverse richieste di iscrizione anche per il prossimo anno scolastico.

Oltretutto il progetto di ristrutturazione del plesso Belà, risulta in graduatoria generale nazionale tra gli interventi finanziati (550.000 Euro) per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza.

Per tali motivi abbiamo deciso, di concerto con l’Istituzione scolastica “F. Jerace”, al fine di ripristinare la veridicità dei numeri ma soprattutto per scongiurare la chiusura irreversibile del plesso Belà, di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo tendente a sospendere l’efficacia del dimensionamento illegittimo in atto.