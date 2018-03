Pizzo Calabro – Iniziativa “Verso il 21 Marzo tra Memoria e Impegno”

Condividi

Tutto pronto per l’iniziativa “Verso il 21 Marzo tra Memoria e Impegno”, in programma venerdì 16 marzo alle ore 18:30 presso il Museo della Tonnara di Pizzo Calabro, dove interverranno il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, il referente provinciale di Libera Vibo Valentia Giuseppe Borrello, il testimone di giustizia Tiberio Bentivoglio e Matteo Luzza referente regionale del settore Memoria di Libera.

L’iniziativa organizzata in collaborazione con i Volontari del Servizio Civile di Pizzo e l’Associazione Futura, vuole essere un momento in cui si intrecceranno i temi dell’impegno e dell’Imprenditoria libera grazie alla testimonianza dell’imprenditore reggino che ha denunciato i suoi estorsori rivendicando e difendendo il diritto ad un lavoro libero dai condizionamenti mafiosi, con il tema della memoria delle vittime innocenti delle mafie che ci viene donata attraverso la testimonianza dei loro familiari. Memoria che viene definita rigenerativa, perché quel grande dolore si trasforma in forza di impegno, divenendo nuova vita e arma potente contro l’avanzare della criminalità.

Iniziative che rappresentano anche delle occasioni in più per esprimere il nostro plauso e la nostra vicinanza alle Forze dell’Ordine per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo nel nostro territorio.