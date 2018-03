“Piano lavoro”, Assessore Flotta ringrazia aziende ospitanti

Condividi

ROSSANO (Cs) – Contrastare lo spopolamento dei piccoli e grandi centri dell’entroterra e la fuga di cervelli, fenomeni dalle dimensioni sempre più preoccupanti per le ricadute economico-sociali negative avvertite sul territorio; garantire occasioni di lavoro e opportunità per la formazione di figure professionali specifiche che sappiano valorizzare e promuovere a 360 gradi il patrimonio culturale, paesaggistico, e agroalimentare di questa area.

Rispondono a tutte queste esigenze i risultati più che soddisfacenti ottenuti nell’ambito dell’apprezzato PLL, il PIANO LOCALE PER IL LAVORO TERRE JONICO SILANE che saranno presentati il prossimo MARTEDÌ 27 MARZO , alle ORE 16, nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, nel centro storico.

È quanto fa sapere a nome del Sindaco Stefano MASCARO e dell’Amministrazione Comunale l’assessore alle politiche comunitarie Serena FLOTTA che esprime soddisfazione per quanto realizzato attraverso un progetto che non si esaurisce al livello teorico, ma mette in pratica obiettivi e finalità di un format che fa di ROSSANO e dei comuni che ne fanno parte un esempio da emulare nel campo delle politiche attive per il lavoro.

La Flotta coglie l’occasione per ringraziare oltre ai giovani ed aspiranti imprenditori per la creatività, l’impegno e la professionalità messa in campo, anche le aziende che in questi mesi hanno ospitato e guidato nelle loro attività formative i 10 beneficiari dei voucher. Da TENUTA CIMINATA GRECO ad AMARELLI,dall’UFFICIO EUROPA che ha coordinato il progetto per tutti e 19 i Comuni coinvolti, all’azienda agricola OLIO DONATO PARISI, dalla COLDIRETTI, passando da FEDERIMPRESE CALABRIA CLAI, dal PROGETTO LAOCOONTE e dall’associazione EMYS.

All’evento di presentazione oltre all’assessore FLOTTA e al Primo Cittadino interverranno, i 9 beneficiari del PLL Terre Jonico Silane (Carmine NOVELLIS, Massimiliano CANDIA, Veronica COMITE, Preziosa FILIPPELLI, Erminia MADEO, Giovanni MADEO, Achiropita SOMMARIO, Silvio SOMMARIO e Giuseppe VILLELLA) e Cosimo CUOMO,