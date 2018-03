Partito il countdown per il live del tenore Mazzocchetti al Rendano

Condividi

Mancano pochi giorni per l’atteso concerto del tenore pescarese Piero Mazzocchetti di ritorno in Calabria con lo splendido live “Tonight”. Indiscusso interprete crossover, Mazzocchetti, un nome che di certo non ha bisogno di presentazioni, è un artista talentuoso che ha saputo, negli anni, ritagliarsi un prestigioso posto nel panorama musicale nazionale ed internazionale. In ogni suo lavoro, traspare la passione, la dedizione e la forza di portare avanti la musica consapevole del valore che essa rappresenta per le giovani generazioni ed oggi, è un esempio da seguire per chi vuole intraprendere questa carriera. Insieme alla straordinaria ballerina e coreografa Grazia Cundari, il maestro calcherà il palco del “Rendano” di Cosenza il prossimo 16 Marzo attraversando 80 anni di musica italiana e straniera. Un incredibile viaggio nelle melodie nazionali ed internazionali partendo dagli anno ’40 con “Parlami d’amore Mariù” per poi arrivare ai grandi della musica come Frank Sinatra, Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Domenico Modugno, all’indimenticabile Mino Reitano.

“Ci saranno anche brani del mio repertorio e il nuovo singolo “La via del cuore” con il quale abbiamo raggiunto in soli due giorni, su Youtube, 110 mila visualizzazioni – anticipa il noto cantante – E’ un concerto trasversale che piace ad un pubblico eterogeneo impreziosito dalle coreografie della splendida ballerina reggina Grazia Cundari che ha girato con me anche il video “La via del cuore”. Questa canzone è stata composta quando è nato mio figlio Francesco e volutamente abbiamo dato al brano un respiro diverso. Il talento è un dono che tutti riceviamo ma la fortuna più grande è quella di scoprirlo e alimentarlo”.

Mazzocchetti è un artista poliedrico, colto, raffinato, attento ai cambiamenti della società e con la sua partecipazione al programma televisivo “Tale e Quale Show” in onda su Rai Uno, ha dimostrato che anche l’artista crossover è capace di costruire con la voce un viaggio musicale ricco di emozioni e grande umanità. Sarebbe un gran peccato perdere il suo live sapientemente costruito nei minimi dettagli da un grande maestro italiano capace con la sua voce e classe di spaziare dal registro pop a quello lirico con la naturalezza e l’elasticità che hanno solo in pochi. E’ possibile ancora acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati.