Palmi (RC), il 4 aprile presentazione del libro “Senza la Ferrari rossa”

Condividi

Mercoledì 4 aprile alle ore 18.00, presso CapoSperone Resort a Palmi la giornalista Daiva Lapen, la prima lituana ad aver scritto un romanzo in italiano, inizia il tour per presentare il suo libro “Senza la Ferrari rossa” dove propone una riflessione sulla felicità.

“Il mio obiettivo non è soltanto lanciare questa domanda ‘cos’è la felicità per te?’, ma anche delicatamente sussurrare, che non è importante a che punto della vita siamo non è mai troppo tardi per essere la nostra versione più elegante. Ovvero, parafrasando Enzo Ferrari, non è mai troppo tardi per essere la prossima Ferrari”, il messaggio del suo primo romanzo descrive Daiva Lapen.

Questo messaggio, infatti, sarà il cuore del aperitivo, generosamente offerto da CapoSperone resort e ingegnosamente orchestrato dalla presidente di Associazione Italo – Lituana e Amore Petaloso Eventi Dainà Kersyte. L’evento sarà condotto da mitico Aldo Di Giuseppe e accompagnato dalla musica di DJ Salvatore Saffioti.

“Il nostro obiettivo non è tanto presentare il libro quanto diffondere il suo messaggio. Per questo abbiamo organizzato una serie di eventi lungo tutta l’Italia dai quali le persone tornino a casa non stanche e svuotate, ma ispirate. Ispirate a pensare di cosa sia la felicità per loro personalmente. Ispirate ad essere la loro versione più elegante. Ispirate a tirare fuori la Ferrari che hanno dentro”, spiega Dainà Kersyte la scelta del concept assai insolito per presentare un libro.

Il tour delle presentazioni, unico nel suo genere, partirà proprio da una location unica – CapoSperone Resort a Palmi, dove l’eleganza si sposa con la bellezza della natura.

Il romanzo Senza la Ferrari rossa pubblicato dalla casa editrice toscana Edizioni Cinquemarzo è già disponibile nelle migliori librerie e on line. Durante le presentazioni si potrà conversare con l’autrice e avere il libro con la dedica firmata.

Daiva Lapen è nata e cresciuta a Vilnius, la capitale della Lituania, e da quasi 20 anni vive a Cagliari. Per 15 anni ha collaborato con il più importante quotidiano nazionale lituano “Lietuvos rytas”. Dal 2005 è corrispondente dall’Italia per la radio nazionale lituana “LRT Radijas”. Senza la Ferrari rossa è il suo esordio letterario.

Le tape del tour:

4 aprile ore 18.00 CapoSperone Resort, Palmi

5 aprile ore 20.00 Galleria 149 Cafè, Palermo

10 aprile ore 20.30 The Sanctuary Eco Retreat, Roma

11 aprile ore 19.30 Le Murate Caffè Letterario, Firenze

12 aprile ore 18.30 Golem Cucina e Dintorni, Bologna

18 e 19 aprile Milano (luogo e ora a breve)