Oggi e domani doppio concerto Jazz nei Guglielmo Store di Catanzaro

Condividi

Caffè Guglielmo apre le porte dei suoi store alla musica. Oggi e domani è in programma nei monomarca di Catanzaro il doppio concerto dell’ensemble Gianni Pepe Trio, un progetto jazz innovativo e sorprendente che fa della ricerca musicale il suo punto di forza.

Pianista, compositore e arrangiatore, Gianni Pepe è diplomato in Composizione e laureato con lode e menzione di merito in “Discipline musicali Jazz e musiche improvvisate” al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. Ha collaborato tra gli altri con Eugenio Bennato e James Senese, ha lavorato per diversi anni come pianista conduttore in teatro con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro di Napoli al fianco di artisti come Aurelio Fierro, Nunzio Gallo e, nel 2007, per la tournée teatrale “…È permesso?” di Enrico Montesano.

Il pianoforte di Gianni Pepe sarà accompagnato dalla batteria di Giuseppe D’Alessandro e dal basso acustico di Natuccio. La produzione artistica è di Giacomo Aula. I due concerti sono realizzati in collaborazione con la MMS – Music Mailing Services.

L’appuntamento è per oggi, 9 marzo 2018, dalle ore 16 alle 20 nel Guglielmo Store di Via Veneto 50 a Catanzaro e domani, negli stessi orari, nello store di Corso Mazzini 23.

In occasione della prima assoluta di Gianni Pepe a Catanzaro sarà consegnato il Caffè Guglielmo Jazz Prize nr. 1.