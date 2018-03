Naturium, idea regalo per l’8 marzo: make up gratuito a Montepaone Lido

Il progetto culturale “Naturium” si prepara a festeggiare l’8 marzo con un regalo speciale pensato per tutte le donne. Make up gratuito, su prenotazione, con Francesco Brescia, visagista professionista, make up artist e consulente d’immagine. L’appuntamento è per giovedì prossimo dalle, 9 alle 13, a Montepaone Lido, pesso l’Urban Market di Giovanni Sgrò. Francesco Brescia spiegherà anche le mode e le tendenze del momento. Ci farà capire, ad esempio, quanto c’è di vero nel tanto pubblicizzato ritorno del rosa, il “think pink” che si coniuga con l’essere e il celebrare la positività, la bellezza, con un tocco di leggerezza e gioia, nonostante tutto. Insomma, l’ondata pink travolgerà anche la prossima primavera-estate? Ne sapremo di più giovedì 8 marzo, grazie al progetto culturale “Naturium” e a Francesco Brescia. Per prenotare: 339.7624168.