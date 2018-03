Nasce a Rogliano l’Hospice delle cure palliative

Condividi

E’ stato sottoscritto dai vertici Azienda Ospedaliera e Asp Cosenza, il Protocollo d’intesa ed è stata già aggiudica la gara per la realizzazione dell’Hospice per le cure palliative, al Santa Barbara di Rogliano.

14 posti letto dedicati all’assistenza dei malati, in condizioni di maggior confort e facilmente accessibile dai pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali.

Il nuovo servizio, nasce per volontà dai vertici di Ao e Asp – rispettivamente Gentile e Mauro – in ottemperanza a quanto, peraltro previsto dal Decreto Ministeriale 28 settembre 1999 e al Programma nazionale per la realizzazione di strutture residenziali per le cure palliative.

“La scelta scaturisce dall’esigenza – ha spiegato il Direttore Generale – di riorganizzare in maniera integrata e funzionale i servizi sanitari offerti e di accompagnare in maniera dignitosa i malati terminali, in un contesto maggiormente riservato e funzionalmente organizzato anche per consentire ai familiari di stare vicini ai pazienti. L’Hospice di Rogliano, a bassa tecnologia ma ad alto livello di assistenza, si inserisce nella rete integrata di assistenza sul territorio, interviene quando nessun altra forma di cura, sia praticabile, se non quella del ricovero in struttura”,

“Abbiamo anche la necessità – ha sottolineato il direttore dell’Azienda Ospedaliera – di dare risposte qualificate ad un’utenza che spesso e impropriamente si rivolge all’ospedale, struttura deputata ad altri tipi di servizi sanitari, per la cura di patologie, terminali, che possono trovano più compiuta assistenza in centri appositamente organizzati”.

“Obiettivo prioritario dell’intesa – ha concluso Gentile – è quella di mettere in campo modelli di partenariato pubblico volti alla cura della persona anche in accompagnamento a malattie terminali”.