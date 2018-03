Movimento nazionale per la Sovranità, Circolo Reggio ’70

Condividi

“Grazie alle logiche (o illogiche) di una legge elettorale, fatta per tutelare chi nOn avrebbe avuto speranze, Tilde Minasi nonostante lo strepitoso risultato non ha vinto quest’ultima tornata elettorale”. Lo scrive in una nota Giuseppe Lembo che aggiunge: “Oggi però ha ugualmente vinto la professionista, la mamma e donna Reggina. Oggi ha vinto un’idea, una fede, una speranza, una fiamma sempre viva. Oggi hanno vinto tutte quelle persone, che ci hanno creduto. Quella gente, che in questi anni, ha visto i propri diritti, soccombere sotto il peso dell’arroganza di una sinistra, attenta ai soli interessi di palazzo. Che dà del populista, a chiunque sia attento ai bisogni della gente. Oggi ha vinto la lungimiranza di Peppe Scopelliti, il suo essere leader, il suo carisma, la forza del suo gruppo. Oggi, proprio oggi abbiamo vinto tutti noi.

Ed in qualità di Presidente del Circolo MNS “Reggio 70″ ed in rappresentanza di tutti gli iscritti, voglio comunque complimentarmi con la cara Tilde Minasi, per il suo impegno e il grande risultato numerico e di consensi raggiunto.”