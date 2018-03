Condividi

Mostra fotografica sul rito dei Vattienti di Nocera Terinese

Inaugurazione al Museo comunale di Praia a Mare, martedì 27 marzo, ore 10.00

E’ un rito unico in Calabria. Un forte legame con le tradizioni locali e con le manifestazioni legate alla Pasqua. Il rito dei “Vattienti”, l’autoflagellazione, a Nocera Terinese. E’ questo il tema di una mostra fotografica tematica curata dal giornalista e fotografo Luigi Salsini, al Museo comunale di Praia a Mare (Cs), in via Dante Alighieri. I fotogrammi di una tradizione unica in Calabria e nel mondo per lasciare un segno nella memoria di tutti. Le immagini dei “Vattienti” che si flagellano, la sera del Venerdì Santo e nella giornata del Sabato Santo, dal 1.300 con le “lanze”, tredici punte di vetro infilate nel sughero.

Martedì 27 marzo, alle ore 10.00, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica che ha per tema, appunto “Il rito dei Vattienti di Nocera Terinese”. Nel corso dell’evento sono previsti gli interventi dell’assessore alla Cultura di Praia a Mare, Anna Maiorana, e dell’autore degli scatti fotografici, Luigi Salsini, giornalista e collaboratore dell’agenzia Ansa. La mostra fotografica resterà aperta ai visitatori.