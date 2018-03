Morano Calabro – Rigoletto, la prova generale dell’opera aperta alle scuole

Condividi

La prova generale del Rigoletto, l’opera in tre atti di Giuseppe Verdi, che l’Orchestra di Fiati di Morano si prepara ad eseguire presso l’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano Calabro il 17 e 18 marzo sarà aperta alle scuole della città e del comprensorio.

La matinée assume dunque un doppio valore: culturale, perchè offrirà a giovanissimi studenti un momento per ascoltare un’opera, artistico-didattico perchè permette ai giovani musicisti di sperimentare (a poche ore da debutto) i tempi e le fasi dello spettacolo che li vedrà protagonisti in due appuntamenti serali che si annunciano sold out. Cresce l’attesa per il collettivo di giovani musicisti diretti dal maestro Massimo Celiberto e che da vent’anni rappresenta un momento di alta socialità ed educazione musicale per tanti ragazzi e ragazze che crescono tra le fila del sodalizio presieduto da Leonardo Di Luca.

Una storia lunga ed appassionante iniziata da un gruppo di appassionati e che oggi è divenuta una realtà consolidata capace di offrire momenti di spettacolo in giro per l’Italia ed all’estero.

In questa settimana che prepara al grande evento musicale, inserito nel cartellone della rassegna comunale “Teatro e Musica” (come spettacolo fuori abbonamento) patrocinata dal Comune di Morano Calabro ed organizzata dall’associazione culturale “L’allegra ribalta” in collaborazione con l’Orchestra di Fiati di Morano Calabro, spazio anche ad un approfondimento convegnistico sulla figura di Giuseppe Verdi ed il Risorgimento. Proprio per contestualizzare l’esecuzione di un’opera in un più ampio spettro culturale, che è la vera natura delle tante performance dell’orchestra moranese. Poi il 17 marzo (alle ore 20.30) e 18 marzo (ore 19.30) presso l’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano Calabro le giovani promesse musicali della città si preparano a debuttare con l’opera Rigoletto di Verdi, per far rivivere la trama di un’opera che offre una combinazione di ricchezza melodica e potenza drammatica che fonde insieme passione, tradimento, amore e vendetta. L’attività culturale, finanziata con l’Azione 3 tipologia A degli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, vedrà coinvolto anche il coro lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.