Morano Calabro – L’Orchestra di fiati si esibisce col Rigoletto di Verdi

Compie vent’anni di attività bandistica e sinfonica l’Orchestra di Fiati di Morano Calabro, diretta dal Maestro Massimo Celiberto che in questi giorni, presieduta da Leonardo Di Luca, si prepara alacremente alla messa in scena del Rigoletto, opera in tre atti di Giuseppe Verdi – tratta dal dramma di Victor Hugo “Le roi s’amuse” (Il re si diverte) – che insieme con Il Trovatore e La Traviata compone la cosiddetta “trilogia popolare”.

Un’ensamble musicale, composta da oltre 40 elementi ma anche “una vera e propria scuola di formazione culturale – confessa il maestro Massimo Celiberto – per conoscere il contesto storico dell’opera, le sue sfaccettatture compositive, il periodo storico nel quale nasce, i messaggi sociali che nasconde ogni opera di un grande compositore”.

Da anni, infatti, il sodalizio nato nel 1998 da un gruppo di giovani orgogliosi della tradizione musicale moranese organizza trasferte nei più prestigiosi teatri italiani.

E’ indiscusso l’alto valore culturale dell’associazione il cui primo presidente fu Leonardo Bruno, al quale seguì Tonino Fuscaldo rimasto in carica fino allo scorso anno. Il 17 marzo (alle ore 20.30) e 18 marzo (ore 19.30) presso l’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano Calabro.

L’attività culturale, finanziata con l’Azione 3 tipologia A degli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria, vedrà coinvolto anche il coro lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. L’appuntamento è sabato 17 Marzo alle ore 20,30 presso l’Auditorium “Massimo Troisi” di Morano Calabro.