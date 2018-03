Messina – XVI edizione del Premio letterario “Città di Mesagne”

Condividi

E’ possibile partecipare entro il 17 luglio prossimo al Premio Letterario Nazionale “Città di Mesagne” 2018 per opere inedite di teatro, narrativa e poesia, o di saggistica, narrativa e poesia edite, a tema libero. Il bando di concorso per la XVI edizione del Premio, promosso dall’associazione culturale “Solidea (1 Utopia)” e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Mesagne, si articola in categoria A, rivolta agli adulti per tutte le sezioni, e categoria B, limitata alle sezioni di narrativa e poesia inedite, dedicata ai giovani tra i 15 e i 21 anni fino a tutto il 2018. Gli interessati possono reperire ulteriori informazioni tramite mail: info@solidea1utopia.it o consultando il sito www.solidea1utopia.it .