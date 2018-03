A Messina il workshop “Visioni fotografiche dell’architettura messinese”

Condividi

Dal 6 all’8 aprile, l’Associazione culturale Art Revolution e l’Ordine degli architetti P.P.C. della Provincia di Messina ospiteranno Francesco Ferla, architetto e fotografo di fama internazionale, protagonista di un percorso artistico alla scoperta delle meraviglie nella città dello Stretto, che verranno fermate, per l’occasione, in preziosi scatti d’autore. A guidare l’artista, che vive e lavora a Londra e Parigi, alla scoperte delle bellezze e dei suoi tesori di Messina, vi sarà il prof. Filippo Grasso, docente presso la Facoltà di Economia ed esperto del Comune al Turismo.

Francesco Ferla curerà altresì il workshop fotografico “Visioni fotografiche dell’architettura messinese”, destinato a professionisti, fotoamatori e a quanti vorranno condividere un’esperienza artistica certamente notevole che, grazie al supporto delle istituzioni e dei privati, sarà gratuito per tutti i partecipanti.

Dopo una prima lezione teorica sulla fotografia d’architettura, che si terrà presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Ferla darà vita a un vero e proprio workshop itinerante per la città, consentendo ai corsisti di immortalare i siti proposti, compresi quelli la cui apertura è consentita solo per eventi eccezionali. Il workshop si concluderà domenica 8 aprile, con una Lectio Magistralis.

La manifestazione è realizzata col concorso dell’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio di Confcommercio, Università degli Studi di Messina, Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, Autorità Portuale di Messina e Milazzo, Associazione AluMnime e dei servizi di Discover Messina Sicily, dell’Associazione NonsoloCibus, del Ritrovo Fellini e della Tipografia Lem. Nello staff organizzativo il prof. Filippo Grasso, Maria Teresa Anastasi, l’architetto Fabrizio Ciappina, Carmelo Picciotto, Tina Berenato, che ha curato anche la parte grafica, Claudio Lisitano, Elisabetta Saija, Davide Sorti, Valeria Caruso. Concluso l’evento, Gabriella Sorti, presidente dell’associazione culturale Art Revolution, che ha curato il coordinamento generale, e l’architetto Pino Falzea, presidente dell’Ordine degli architetti, si metteranno di nuovo al lavoro per dare un seguito a questa importante iniziativa. A seguire, infatti, l’organizzazione selezionerà alcuni scatti di ogni corsista che confluiranno in una mostra in un’importante struttura architettonica della città. Gli stessi scatti verranno raccolti in un video che l’Autorità Portuale sottoporrà ai concessionari dei terminal di Messina e Milazzo e alle compagnie croceristiche, per mostrare così le nostre più suggestive strutture architettoniche ai turisti e valorizzare il lavoro svolto dai corsisti. L’Organizzazione fa presente che sarà possibile iscriversi al workshop gratuito telefonando al numero 3477316333 o inviando mail ad artrevolution.segreteria@gmail.com.